Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Бри Ларсон сыграет в фильме «Скелеты» Джея Джея Абрамса
Джейсон Сигел хотел убить Самару Уивинг, но попал в западню в трейлере «Только через твой труп»
Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-Яге
Джон Малкович присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп»
23 февраля парковки в Москве будут бесплатными
Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»
Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы
Вышел первый трейлер «Мумии» Ли Кронина
Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в трейлере «Несовершенных женщин» по роману Араминты Холл
Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»
Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу
В Приморье обнаружили новых для России бабочек
Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него
Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей
Мэттью Модин и Дэвид Хайд Пирс появятся вместе с Карлой Гуджино в фильме о Вивьен Ли
В России отменяют концерты Ганвеста
19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий
У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек
Блогер Василиса Кедрова зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме

Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми

Фото: Jim Spellman/Getty Images

Дэниел Рэдклифф обратился к фанатам «Гарри Поттера» с просьбой дать новому поколению исполнителей ролей Гарри, Гермионы и Рона спокойно работать, не напоминая им постоянно о первой серии фильмов. Об этом пишет Deadline.

«Одна из вещей, которую вы можете сделать для меня, — это перестать постоянно спрашивать [юных актеров] о нас: обо мне, Эмме [Уотсон], Руперте [Гринте]. Мне бы не хотелось, чтобы мы были какими-то призраками, нависающими над этими детьми. Пусть они просто живут своей жизнью, потому что это будет нечто новое, нечто другое», — сказал Рэдклифф.

Недавно актер также рассказал, что обсуждает сериал о Гарри Поттере с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом. «Это один из тех случаев, когда, мне кажется, мы просто понимаем, что чувствуют другие, потому что сами испытываем то же самое. Ты видишь фотографии этих детей и просто хочешь подойти и обнять их. Думаю, такой порыв возникает у всех нас», — поделился Рэдклифф.

Актер отметил, что, увидев, насколько молоды новые актеры, он по-новому пересмотрел собственный опыт. «Когда тебе 11 лет и ты работаешь, ты думаешь: „Конечно, я достаточно взрослый для этого“. Но теперь, когда я встречаю 11-летних, я думаю: „Ух ты, это кажется безумием“. Это помогает взглянуть на вещи под другим углом», — сказал он. Актер поблагодарил своих родителей за то, что те помогли ему пережить этот период и сделали это «с невероятным чувством юмора».

