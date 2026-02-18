В России отменяют концерты Ганвеста

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Афиша Daily
Фото: @gunwestofficial

Концерты рэпера Ганвеста отменяют и переносят в разных городах России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Под отмены попали выступления артиста в Барнауле и Архангельске, в обоих случаях организаторы не уточнили причин. Концерт в Томске перенесли. 

Недавно глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила ГУ МВД по Петербургу проверить песни Ганвеста на пропаганду наркотиков. В итоге на рэпера завели административное дело, а тексты его композиций направили на психолого-лингвистическую экспертизу.

На артиста также жаловались члены ультраправой организации «Русская община». По информации «Алтапресс», именно из-за обращений «Русской общины» в правоохранительные органы организаторы концерта в Барнауле отменили выступление. 

Ганвест стал известен в 2018 году благодаря трекам «Никотин», «Звездопад» и «Дурман». В конце 2025 года стали мемом придуманные им слова «шнейне», «пепе», «ватафа» и «фа», которые он использует в своих роликах.

Настоящее имя Ганвеста — Руслан Гоминов, он уроженец Казахстана. Его ежемесячная аудитория в «Яндекс Музыке» превышает 2,5 млн слушателей.

