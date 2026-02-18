Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ

Действие картины происходит в Макао. После серии ограблений местная полиция обращается к легендарному мастеру слежки. Он формирует элитный отряд новобранцев для охоты за бандой загадочного гения по прозвищу Тень. Охота за преступниками превращается в смертельно опасное противостояние, где каждый неверный шаг может привести к трагедии.