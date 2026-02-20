Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»

«Во времена „Поттера“ к нам пришли какие-то люди и предложили занять всех троих — меня, Эмму и Руперта — в ремейке „Волшебника страны Оз“. Эмма должна была стать Дороти. Я уже не помню, кого предлагали Руперту, но я точно запомнил, что мне досталась роль льва, который… знал карате. Я был таким трусливым львом, который прыгал и наносил удары ногами», — поделился Рэдклифф.