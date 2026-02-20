В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без «комнат отдыха»

В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
Умер солист Shortparis Николай Комягин
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом

В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без «комнат отдыха»

Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Владельцу антикафе «Я Мини-Пиг» в Ярославле объявили предостережение из-за нарушения содержания животных. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Проверку инициировали после обращения местной жительницы. Она попросила проверить законность деятельности контактного зоопарка на Московском проспекте.

Специалисты ветеринарной службы установили, что в антикафе содержатся четыре мини-свиньи. На всех владелец предоставил ветеринарные паспорта с отметками о вакцинации против чумы. Животных также чипировали и поставили на индивидуальный учет.

Однако сотрудники ведомства выявили нарушения требований к содержанию животных и их использованию в культурно-зрелищных целях. «Рабочий режим для контакта с животными превышает допустимые нормы — более 3 часов в день и более 4 календарных дней подряд. Кроме того, в помещении отсутствуют укрытия для свиней, а также специально оборудованные зоны кормления и отдыха», — уточнили специалисты.  

Помимо этого, у хрюшек не было ветеринарного сопроводительного сертификата, что считается нарушением ветеринарных правил. Теперь хозяин должен устранить эти недочеты.

Недавно в соцсетях прославилась свинья, которая оставила деревню Тунцзян в китайской провинции Сычуань без электричества. Фермер перевозил животных на скотобойню с помощью дрона, и одна из них запуталась в линии электропередачи.

