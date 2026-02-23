Цифровой релиз «Грозового перевала» Эмеральд Феннелл назначен на 31 марта. Соответствующая информация появилась на портале DVD Release Dates.
Картина вышла в прокат 14 февраля, в День всех влюбленных. «Грозовой перевал» запомнился яркими костюмами и декорациями: Марго Робби, исполняющая роль Кэтрин, появляется в широкополой шляпе, баварском корсете, розовом полупрозрачном платье и ярко-красной юбке.
Релизу предшествовала масштабная пиар-кампания. Например, Робби подарила коллеге по фильму Джейкобу Элорди парные кольца на мизинец. На них выгравирована цитата из романа Эмили Бронте: «Из чего бы ни были сделаны наши души, это души очень близких людей» («Whatever our souls are made of, his and mine are the same»).
На премьере же Робби появилась в прозрачном платье с косами от Dilara Findikoglu в викторианском стиле, а на руке у нее была копия траурного браслета XIX века, принадлежавшего Шарлотте Бронте. Оригинальное украшение было сделано из волос ее умерших сестер — Эмили и Энн Бронте.
За день до премьеры вышел альбом-саундтрек «Wuthering Heights» от Charli XCX. Певица анонсировала пластинку в своей первой публикации в Substack.
«Мне хотелось погрузиться в персонаж, в мир, который ощущался несомненно природным, диким, сексуальным, готическим, британским, полным страданий и состоящим из настоящих предложений, знаков препинания и грамматики. Без сигареты или солнцезащитных очков в поле зрения, он кардинально отличался от той жизни, которой я жила», — писала Charli XCX.