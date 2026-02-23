На премьере же Робби появилась в прозрачном платье с косами от Dilara Findikoglu в викторианском стиле, а на руке у нее была копия траурного браслета XIX века, принадлежавшего Шарлотте Бронте. Оригинальное украшение было сделано из волос ее умерших сестер — Эмили и Энн Бронте.