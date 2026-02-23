Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar

Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
По «Евангелиону» выйдет новый аниме-сериал
К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами
Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России
Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта
Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»
«Битва за битвой» получил 6 премий BAFTA, «Марти Великолепный» — ни одной
Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области
Россияне стали реже перекусывать, чтобы похудеть
В Госдуме предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в Max
На Солнце исчезли все пятна
Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера
Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака
Традиционный «голый фестиваль» в Японии собрал 10 тыс. участников. Шесть человек пострадали
Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»
Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни
Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию
В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча
Paramount перенесла премьеру «Погром мутантов-2» на лето 2027 года
Майкл Империоли считает, что гангстеры из «Клана Сопрано» поддержали бы Трампа в 2026 году
Продюсеры хотели снять ремейк «Волшебника страны Оз» с главными звездами поттерианы
Анна Саваи — о роли Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса «Для меня важно рассказать ее историю»
В России предложили запретить выгонять кормящих матерей из общественных мест
В Таиланде скончался соучредитель Asos

Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar

Афиша Daily
Иллюстрация: Pixar

Студия Pixar опубликовала новый отрывок мультфильма «Прыгуны» («Hoppers»). Картина выйдет в мировой прокат 6 марта.

По сюжету подросток Мейбл использует изобретение ученых — устройство, которое переносит сознание человека в механического бобра и позволяет общаться с животными. «Это прямо как в „Аватаре“!» — восклицает героиня. Отправившись в дикую природу, она узнает о заговоре против человечества.

В опубликованном фрагменте Мейбл в теле бобра узнает от их главы правила леса: все знают друг друга по именам и помогают друг другу.

Видео: Pixar

Режиссером проекта выступил Дэниел Чонг («Вся правда о медведях»). «Мультфильм будет эмоциональным, искренним и масштабным. Но я хотел, чтобы и комедия была на самом высоком уровне», — говорил он. Мужчина также рассказал, что работа над проектом велась шесть лет.

Королеву насекомых, объявляющую войну людям, озвучила Мерил Стрип («Дьявол носит Prada»). В актерском составе также значатся Дейв Франко («Одно целое»), Джон Хэмм («Безумцы»), Кэти Наджими («Действуй, сестра»), Пайпер Курда («Американский пирог представляет: Правила для девочек»), а также Эго Нводим и Мелисса Вильясеньор из «Saturday Night Live».

