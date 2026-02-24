Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов

Стоимость египетской визы с 1 марта увеличится с 25 долларов⁣ (около 1900 р.) ​до 30 долларов (около 2300 р.), сообщила Ассоциация туроператоров России.



Как рассказали в пресс-службе «Интуриста», по прибытии в международный аэропорт Хургады в паспорт туриста вклеят две марки: одну номиналом 25 долларов и дополнительную марку номиналом 5 долларов. Данные правила действуют также для туристов, прибывающих в международные аэропорты Каира и египетского Средиземноморья (Александрия, Эль-Аламейн, Мерса-Матрух).



При этом для россиян сохраняется возможность получения бесплатного «Синайского штампа» по прибытии в международный аэропорт Шарм-эш-Шейха сроком пребывания до 15 дней при условии, что туристы не покидают пределы региона.



«Повышение визового сбора никак не повлияет на популярность Египта у российских туристов, так как он в любом случае остается одним из самых доступных пляжных направлений. При этом расходы в 30 долларов на человека никак нельзя назвать заградительными», — сказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.



