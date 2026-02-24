Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль

Российский ски-альпинист Никита Филиппов повредил свою серебряную медаль. Об этом пишет издание «Чемпионат». «На медали есть скол, уронил ее один раз», — сказал спортсмен.
Филиппов стал единственным призером от России на Олимпийских играх-2026. Он завоевал золото в спринте.
Филиппов преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды. Золото досталось испанцу Ориолю Кардоне Коллю (2 минуты 34,03 секунды). Бронзовую награду получил француз Тибо Ансельме (2 минуты 36,34 секунды).
Соревнования по ски-альпинизму впервые проводились на Олимпийских играх. Этот вид спорта получил официальный статус лишь в 1990-е годы. Атлет должен подняться в гору на лыжах с камусом (или пешком) и спуститься по неподготовленному склону. Цель — пройти маршрут быстрее всех, преодолевая резкие перепады высот.
Никита — член Федерации альпинизма России, 23-кратный чемпион России, победитель Всероссийской спартакиады, мастер спорта. В январе 2026 года он стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле. Спортсмен поблагодарил россиян и участников акции Сбера «Спасибо олимпийцам» за поддержку.