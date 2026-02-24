Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»

Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом
Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»
Умер актер Роберт Кэррадайн из «Джанго освобожденного». Он покончил с собой
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
В МВД разработали беспилотник-полицейский
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра
Олимпийский чемпион Никита Филиппов поблагодарил за инициативы в поддержку российских спортсменов
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации
Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»

Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»

Афиша Daily
Фото: Paramount Plus/YouTube

На ютуб-канале Paramount Plus опубликовали трейлер сериала «The Madison», в котором снялись Мишель Пфайффер и Курт Расселл. Он выйдет 14 марта на стриминговом сервисе Paramount+.

В первый сезон проекта, который разработал Тейлор Шеридан, войдут шесть эпизодов. Уже известно, что шоу получит второй сезон. Дата его выхода пока неизвестна.

Видео: Paramount Plus/YouTube

Изначально предполагалось, что проект станет частью вселенной «Yellowstone». Но позднее в Paramount+ заявили, что «The Madison» — это самостоятельная история. В ней расскажут семейную драму о горе и стойкости.

По словам Шеридана, этот сериал — его самая личная работа на сегодняшний день. Действие шоу развернется в двух местах — среди живописной природы штата Монтана и в Нью-Йорке, на Манхэттене.

По сюжету герои истории переедут из Нью-Йорка в Монтану после тяжелой утраты. Сериал представит эмоциональную трансформацию персонажей и исследует то, как люди поддерживают друг друга в тяжелые времена.

Первые три эпизода «The Madison» выйдет 14 марта. Спустя неделю на платформе появятся оставшиеся три серии. Помимо Пфайффер и Расселла, в шоу появятся Эль Чепмен, Патрик Дж.Адамс, Уилл Арнетт, Амья Миллер, Элейна Поллак, Бен Шнетцер, Кевин Зегерс, Ребекка Спенс, Даниель Васинова и Мэттью Фокс.

Производством сериала занимаются Paramount Television Studios, 101 Studios и Bosque Ranch Productions. Исполнительными продюсерами выступают Шеридан, Дэвид Глассер, Джон Линсон, Арт Линсон, Рон Беркл, Дэвид Хаткин, Боб Яри и другие.

