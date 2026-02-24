Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев

Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Фото: Prazanthy Ramesh/Unsplash

Воробьи в городах питаются рядом с точками быстрого питания, что плохо влияет на их здоровье и приводит к ожирению. Об этом РИА «Новости» рассказала ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.

По ее словам, воробьи, как и многие другие виды, уже приспособились переваривать «быстрые» углеводы. В результате птицы начинают набирать вес, причем этот процесс работает так же, как у людей: меняется гормональный фон, что может негативно сказаться на репродуктивных способностях.

Феоктистова добавила, что многие проблемы городской среды у животных и птиц схожи с человеческими, потому что основные пути метаболизма у них устроены аналогично. Например, световое загрязнение может влиять на сон.

«Более того, мы стремимся в города, и они тоже, как ни странно, лучше выживают в городе, потому что на них здесь меньше охотятся хищники. Хищных птиц в городе гораздо меньше, чем в пригороде или в других территориях», ― пояснила биолог.

Помимо этого, ученые фиксируют все больше видов, которые адаптируются к жизни в городской среде.

Недавно в России пересчитали воробьев ― их оказалось на территории страны около 45 млн. Учитывались два самых распространенных вида — домовой и полевой воробьи.

