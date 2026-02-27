В Третьяковской галерее в конце года откроется выставка Льва Бакста

Третьяковская галерея проведет в конце 2026 года выставку Льва Бакста. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора музея Ольгу Галактионову.
Выставочный проект представят к 160-летию со дня рождения художника. Его площадкой выступит Инженерный корпус Третьяковки.
«Художник состоял в родстве с семьей Третьяковых, поэтому именно в Третьяковскую галерею его потомками были переданы уникальные произведения и материалы, иллюстрирующие страницы биографии „блистательного Бакста“, как его называли при жизни», — поделилась Галактионова.
Галактионова стала директором Третьяковскй газереи в январе 2026 года. До нее этот пост возглавляла Елена Проничева.
Ранее стало известно, что Третьяковка проведет в 2026 году выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи. На ней покажут более 80 произведений автора.