Любуемся первым кадром из экранизации God of War
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире
Драматург Николай Коляда попал в больницу
Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей
Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ
«Вкусвилл» запускает для детей игровые экскурсии по магазинам
В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»
Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney
Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет
С июня заработает новый ГОСТ для отелей
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»
Netflix отказался покупать Warner Bros., уступив Paramount
Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун
Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»
Россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов с начала 2026 года
Россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта
Джим Кэрри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри
В ночь на 1 марта в парках Москвы пройдет «Ночь на катке» — сеансы бесплатного катания
Барби Феррейра и Дейкр Монтгомери появились в трейлере ремейка «Ликов смерти»
Стали известны номинанты на премию «Ника»
Михаэла Коэл заканчивает картины Иэна МакКеллена в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга
Дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, продадут на аукционе в Калифорнии

В Третьяковской галерее в конце года откроется выставка Льва Бакста

Афиша Daily
Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва

Третьяковская галерея проведет в конце 2026 года выставку Льва Бакста. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора музея Ольгу Галактионову.

Выставочный проект представят к 160-летию со дня рождения художника. Его площадкой выступит Инженерный корпус Третьяковки.

«Художник состоял в родстве с семьей Третьяковых, поэтому именно в Третьяковскую галерею его потомками были переданы уникальные произведения и материалы, иллюстрирующие страницы биографии „блистательного Бакста“, как его называли при жизни», — поделилась Галактионова.

Галактионова стала директором Третьяковскй газереи в январе 2026 года. До нее этот пост возглавляла Елена Проничева.

Ранее стало известно, что Третьяковка проведет в 2026 году выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи. На ней покажут более 80 произведений автора.

Расскажите друзьям