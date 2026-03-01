Вышел новый кадр с героями из нового сезона «Извне»

Создатели мистического хоррор-сериала «Извне» («From») поделились свежим кадром из предстоящего четвертого сезона. Премьера новых серий состоится 19 апреля.
Сериал рассказывает о загадочном городке, из которого невозможно выбраться. Пока жители пытаются сохранить привычную жизнь и найти выход, им приходится бороться с опасностями леса и страшными существами, появляющимися после захода солнца.
Главную роль исполняет Гарольд Перрино, известный по сериалу «Остаться в живых». Руководство MGM+ отмечает, что «Извне» стал настоящим хитом, собрав миллионы зрителей.
В начале февраля вышел первый тизер четвертого сезона. Он открывался зловещим предупреждением «Знание имеет свою цену», которое отсылает к опасным открытиям, сделанным героями в финале третьего сезона. Очевидно, поиски ответов обернутся для жителей проклятого городка новыми, еще более серьезными испытаниями.