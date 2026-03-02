Скончался драматург Николай Коляда

«Имя Николая Коляды, как и проекты, созданные им, известны далеко за пределами Среднего Урала. Каждый год благодаря театральному фестивалю, созданному Николаем Владимировичем, Екатеринбург погружался в атмосферу настоящего праздника. Человек, которого называют „уральским солнцем современной драматургии“, таким и был — находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей», — написал Паслер.