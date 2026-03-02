«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения
adidas выпустил футболку к 20-летию «Ханны Монтаны»
Вышел трейлер хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный»
Большинство россиян считают биографию Петра l самой интересной
В США нашли утерянную короткометражку Жоржа Мельеса ― первый в истории фильм про робота
На аукционе продали медаль с первых современных Олимпийских игр 1896 года
До конца недели в Москве сохранится плюсовая температура, но по ночам ударят заморозки
В России введут ГОСТ на чипсы
Альбомы «Агаты Кристи» и Pharaoh удалили со стримингов из‑за нового закона
Умер Слава Цукерман ― режиссер «Жидкого неба»
Николай Коляда сбежал из больницы, чтобы закончить последний спектакль
Объявлены победители премии Actor Awards
Скончался драматург Николай Коляда
Московская область побила температурный рекорд для 1 марта
Том Холланд и Зендая тайно поженились
Киностудия Горького представила подборку знаменитых фильмов с котами-актерами
Москвич содержал на участке медведей, львов и леопарда в ужасных условиях
В России выпустили в повторный прокат фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини в 4К-реставрации
Стример купил дом из сериала «Во все тяжкие» за 1,3 млн долларов
Реймонд Крус снялся в мини-фильме к новому альбому Miyagi& Эндшпиль
Муся, Кузя и Вася: ветеринары назвали самые популярные клички кошек в начале 2026 года
Создатель игры «Альтушка для скуфа» Виталий Терлецкий стал участником «Битвы экстрасенсов»
Хиро Файнс-Тиффин на новых кадрах сериала «Молодой Шерлок»
Работу 25 бесплатных катков в Москве продлили до 8 марта
Вышел новый кадр с героями из нового сезона «Извне»
Письмо Елизаветы II, которое та написала в 10-летнем возрасте, продали на аукционе
Синоптик: снег в Москве растает с 5 по 10 апреля

«Ну, погоди!» — любимый мультфильм большинства россиян

Фото: «Союзмультфильм»

82% россиян назвали советские мультфильмы самыми любимыми. Результаты опроса, проведенного 13 февраля 2026 года, опубликовал аналитический центр ВЦИОМ.

80% опрошенных отдают предпочтение именно проектам студии «Союзмультфильм». На втором месте  — ТО «Экран» (13%), на третьем  — Walt Disney Pictures (11%).

Более половины жителей России (54%) любят «Ну, погоди!». Вторую строчку заняло «Простоквашино» (15%), а третью — «Винни-Пух» (12%).

48% респондентов объяснили свой выбор эмоциональной привязанностью к этим картинам. 27% сказали, что эти мультфильмы поучительные и транслирующие ценности, в них есть мораль.

1 января вышел новый мультфильм «Простоквашино», режиссером которого выступил Сарик Андреасян. В актерский состав вошли Павел Прилучный («Мажор»), Лиза Моряк («Онегин»), Иван Охлобыстин («Интерны») и юный Роман Панков.

