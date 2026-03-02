HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис

Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос
Первый за три года концерт Гарри Стайлса покажут на Netflix
СМИ: пиарщица Джима Керри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк, Ник, Ник и Элис»
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока
В Москве впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Сокольники» БКЛ
Команда «Сменки» запустила конкурс на разработку дизайна современного школьного кабинета
В Госдуме предложили обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте
Крестильное платье королевы Елизаветы II впервые представят на выставке
LEGO выпустит коллаборацию с «Формулой-1»
В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта
В Петербурге солнце в феврале светило почти 67 часов
Завершились съемки медицинской драмы «Хоспис» Евгения Стычкина
Минтранс РФ: воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке
Иньяки Годой в поисках сокровища в финальном трейлере «One Piece. Большой куш»
Реджина Холл и Анна Фэрис в первом трейлере «Очень страшного кино-6»
Apple представила бюджетный iPhone 17e
В Москве началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной
Журналист провел интервью с Гослингом с обочины. Актер переживал за него больше, чем за фильм
Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения
«Ну, погоди!» — любимый мультфильм большинства россиян
adidas выпустил футболку к 20-летию «Ханны Монтаны»
Вышел трейлер хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный»
Большинство россиян считают биографию Петра l самой интересной
В США нашли утерянную короткометражку Жоржа Мельеса ― первый в истории фильм про робота
На аукционе продали медаль с первых современных Олимпийских игр 1896 года
До конца недели в Москве сохранится плюсовая температура, но по ночам ударят заморозки

HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис

Фото: Maciej Drążkiewicz/Unsplash

Стриминговые сервисы HBO Max и Paramount+ планируют объединить в одну платформу после покупки Paramount компании Warner Bros. Об этом сообщил The Verge.

Если сделка состоится, Paramount заплатит 110 млрд долларов и получит все активы Warner Bros. По словам главы Paramount Дэвида Эллисона, слияние двух стримингов позволит получить «чуть более 200 млн прямых подписчиков».

Бренд HBO, как заявил предприниматель, должен будет сохранить независимость. «Мы считаем, что HBO должен остаться HBO. Они создали феноменальный бренд, являются лидерами в этой сфере, и мы просто хотим, чтобы они продолжали в том же духе», — подчеркнул Эллисон.

Сделку Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance заключили 28 февраля. Объединенная компания планирует выпускать не менее 30 фильмов в год — по 15 от каждой студии.

Netflix вышел из борьбы за активы Warner Bros. Discovery. Изначально стриминговый сервис планировал приобрети Warner Bros., HBO Max и HBO за 82,7 млрд. Генеральный директор проекта Тед Сарандос считает, что теперь конкурента ждут сокращения.

