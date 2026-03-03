В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»

«Колин из бухгалтерии» рассказывает о Гордоне и Эшли, чья жизнь меняется после случайной встречи: она показывает ему грудь на дороге, из‑за чего он сбивает собаку. Вместе они решают оставить пса по кличке Колин и заботиться о нем, из‑за чего постепенно сближаются.