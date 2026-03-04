Кейли Куоко снимется с Рэем Романо и Джошуа Джексоном в сериале «Как выжить без меня»

Американская актриса Кейли Куоко («Бортпроводница») снимется в сериале «Как выжить без меня». Об этом сообщил Deadline.
В пилотном эпизоде шоу, помимо Куоко, появятся Рэй Романо и Джошуа Джексон. Сериал создадут автор «Бортпроводницы» Грег Берланти, Баш Доран и студия Warner Bros TV.
В основу проекта ляжет рассказ Берланти и Дорана, написанный в соавторстве с Робби Роджерсом. Он повествует о событиях, которые разворачиваются после смерти Беверли — главы семейства Де Анджелис.
Члены семьи начинают отдаляться друг от друга, не зная, как справиться с меняющейся жизнью без руководства матриарха. Но Беверли нашла способ управлять ими даже из загробного мира.
Героиня поставила условия, только при выполнении которых родственники увидят ее последнюю работу. Главное из них: семья должна найти время и приложить усилия, чтобы оставаться на связи и поддерживать друг друга.
Куоко сыграет Кейт, старшую дочь Беверли, которая унаследовала от матери перфекционизм, элегантность и организаторские способности. Совмещая замужество, материнство и работу дизайнером интерьеров, Кейт создает безупречный имидж. Но за идеальным фасадом скрываются глубокие раны, которые она не смогла залечить.
Джексон предстанет в роли Купера. Романо достанется роль отца семьи Де Анджелис. Какие еще артисты снимутся в сериале, пока не разглашается.
«Кейли Куоко — великолепный выбор на роль Кейт. Благодаря своему невероятному актерскому диапазону она идеально подходит для этой роли. Ее предыдущая работа с Грегом Берланти над сериалом „Бортпроводница“ показала нам магию их творческого партнерства, и мы рады видеть их воссоединение», — прокомментировала глава отдела оригинальных программ стриминга Max Сара Обри.