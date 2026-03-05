Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа

A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix
Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота
Билли Зейн присоединится к сериалу «Король гольфа»

Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа

Фото: «Нововоронеж Online»/«ВКонтакте»

В Роспатенте зарегистрировали два товарных знака с изображением Аленки, скульптуру которой поставили в Нововоронеже в 2020 году, но демонтировали после жалоб местных жителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заявки на регистрацию знаков «Наша Аленка» и «Та самая Аленка» подали в мае 2024 года. В марте 2026-го Роспатент принял решение зарегистрировать их сроком на десять лет. 

Марки могут использоваться в России для продажи одежды, обуви, аксессуаров, изделий из металла и аренды цифрового оборудования. В качестве правообладателя указана Осипова Елена Николаевна. 

Скульптуру Аленки открыли в Нововоронеже к 250-летию села Новая Аленовка в декабре 2020 года. Ее демонтировали спустя несколько дней по просьбе местных жителей, которым произведение показалось слишком некрасивым. Памятник вернули изготовителю, после чего его продали с аукциона.

Недавно в Швеции похитили бронзовую скульптуру Карла Миллеса «Эмигранты». Она весит 125 килограмм и создана в память о переселении шведов в Америку с середины ХIX в.

