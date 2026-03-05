Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа

В Роспатенте зарегистрировали два товарных знака с изображением Аленки, скульптуру которой поставили в Нововоронеже в 2020 году, но демонтировали после жалоб местных жителей. Об этом сообщило РИА «Новости».



Заявки на регистрацию знаков «Наша Аленка» и «Та самая Аленка» подали в мае 2024 года. В марте 2026-го Роспатент принял решение зарегистрировать их сроком на десять лет.



Марки могут использоваться в России для продажи одежды, обуви, аксессуаров, изделий из металла и аренды цифрового оборудования. В качестве правообладателя указана Осипова Елена Николаевна.