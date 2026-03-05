Рэпер Андрей Косолапов (Макан) признан самым популярным музыкантом у курьеров и таксистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «VK Музыки» и платформы Ventra Go.
Согласно результатам опроса, работники ретейла чаще слушают Icegergert, официанты — Jakone. Копирайтерам и контент-менеджерам больше всех нравятся Miyagi & Эндшпиль.
Что касается подрабатывающих россиян, то большинство выбирает российскую музыку (43%), иностранную предпочитают 28%, еще 29% не привязываются к стране происхождения исполнителей. Среди жанров лидирует поп — его выбирают более трети россиян. 24% чаще включают рок, 22% — электронную музыку, 20% предпочитают рэп или хип-хоп.
Из российских исполнителей чаще других опрошенные слушали Ваню Дмитриенко (22%), Icegergert (21%), Макана (19%) и Басту (17%). Фаворитами россиян среди зарубежных музыкантов стали Леди Гага (23%), Linkin Park (21%), Imagine Dragons (19%) и Эминем (17%). Среди треков, которые чаще всего звучали у подрабатывающих в последнее время, лидируют «Силуэт» (Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд), «Жиганская» (Jakone, Kiliana) и «Сыпь, гармоника!» (СДП).