Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей

Отвечая на комментарий, как он пришел к работе в службе доставки, он сказал: «Я не сдался [в актерстве], просто сейчас все очень медленно. И „Лучше звоните Солу“ не стал тем прорывом, на который я надеялся».
В подтверждение своих слов он опубликовал фото за рулем фургона Amazon и подписанную фотографию из сериала. Лав также сообщил, что снимался в фильме с Лили Глэдстоун и Брайаном Крэнстоном, но производство картины остановилось из-за нехватки бюджета и он так и не получил гонорар.
При этом он тепло отозвался о Бобе Оденкерке, назвав его «отличным парнем и трудоголиком». Ранее Педро Паскаль и Колман Доминго признавались, что едва не ушли из профессии, а Мики Рурк и семья покойного Джеймса Ван Дер Бика были вынуждены прибегать к краудфандингу, чтобы справиться с финансовыми трудностями.