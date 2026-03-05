Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»
Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего
Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве

Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей

Афиша Daily

Джон Кристиан Лав, исполнивший роль Эрнесто в сериале «Лучше звоните Солу», рассказал, что устроился водителем доставки Amazon. Своей историей актер поделился на Reddit в сообществе водителей компании.

Отвечая на комментарий, как он пришел к работе в службе доставки, он сказал: «Я не сдался [в актерстве], просто сейчас все очень медленно. И „Лучше звоните Солу“ не стал тем прорывом, на который я надеялся».

В подтверждение своих слов он опубликовал фото за рулем фургона Amazon и подписанную фотографию из сериала. Лав также сообщил, что снимался в фильме с Лили Глэдстоун и Брайаном Крэнстоном, но производство картины остановилось из-за нехватки бюджета и он так и не получил гонорар.

При этом он тепло отозвался о Бобе Оденкерке, назвав его «отличным парнем и трудоголиком». Ранее Педро Паскаль и Колман Доминго признавались, что едва не ушли из профессии, а Мики Рурк и семья покойного Джеймса Ван Дер Бика были вынуждены прибегать к краудфандингу, чтобы справиться с финансовыми трудностями.

Расскажите друзьям