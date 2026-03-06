Tom Ford представил коллекцию одежды по мотивам «Американского психопата»
Paramount+ выпустит новый мультсериал про кота Гарфилда

Фото: Viacom Enterprises / Getty Images

Стриминговый сервис Paramount+ выпустит новый мультсериал про кота Гарфилда. Культового персонажа в новом шоу озвучит актер и комик Ламорн Моррис, известный по «Фарго». Об этом сообщил Deadline.

Анимационный проект представит студия Nickelodeon Animation. В основу шоу ляжет оригинальный комикс Джима Дэвиса про саркастичного и беззаботного рыжего кота.

Исполнительными продюсерами мультсериала будут Дэйв Х. Джонсон и Джон Трэббик III, ранее работавшие над шоу «Губка Боб Квадратные Штаны». В данный момент проект находится в разработке.

Мультсериал задумывался еще в 2019 году, когда компания Viacom приобрела права на франшизу. Затем Nickelodeon, дочерняя компания Viacom, пережила слияние с Paramount.

Будущий проект будет первым анимационным сериалом о Гарфилде после «Шоу Гарфилда», который компания Paws представила в 2009 году. Проект выходил в течение пяти сезонов на Cartoon Network/Boomerang в США. Кота озвучивал Фрэнк Уэлкер.

В 2024 на экраны также вышел фильм «Гарфилд в кино» с участием Криса Пратта. В настоящее время ведется работа над сиквелом картины.

