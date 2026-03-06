13-летняя Алиса Теплякова окончила РГГУ и получила диплом психолога

13-летняя москвичка Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в возрасте восьми лет, окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и получила диплом психолога. Об этом написал The Voice.
По словам отца девочки Евгения Теплякова, Алиса одновременно обучалась сразу в четырех вузах. В РГГУ Теплякова числилась с 2023 года — тогда она перевелась туда из Московского педагогического государственного университета (МПГУ).
Алису зачислили на второй курс, после чего она перешла на ускоренную форму обучения. Юная студентка занималась по индивидуальному плану, что позволило ей получить высшее образования всего за 2,5 года.
Теплякова завершила обучение по программе «Психолого-педагогическое образование» на заочном отделении. В РГГУ отметили, что по направлению «Психология» образование можно получать только в очной и очно-заочной форме.
Алиса, по словам представителей университета, училась хорошо и все работы выполняла в срок. Академических задолженностей у девочки не было. На защиту диплома Теплякова пришла вместе с мамой Натальей.
«Все прошло хорошо: студентка продемонстрировала достаточный уровень владения материалом работы, однако не все суждения были достаточно аргументированными. Получила „хорошо“ — значит, „четверку“», — поделились в вузе.
Темой выпускной работы Тепляковой была взаимосвязь особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей пяти-семи лет. По информации РБК, у комиссии было много вопросов к работе, а ее оригинальность оценили в 15%. Впрочем, позднее в РГГУ объяснили это «особенностью работы системы „Антиплагиат“ и ошибкой при загрузке на проверку».
Научный руководитель Алисы отметил, что личное участие подростка в создании дипломной работы оценить сложно «из‑за высокой вовлеченности в процесс законных представителей». Сообщается, что на предзащите отвечать на вопросы Тепляковой помогал отец.
В семье Тепляковых воспитываются девять детей. Все они обучаются по системе, которую разработал отец. Она позволяет проходить школьную программу в ускоренном режиме и получать высшее образование уже в подростковом возрасте.
Старший сын Тепляковых Хеймдалль окончил школу так же, как и Алиса, в восемь лет. В 2024 году из школы выпустилась и младшая сестра Алисы — восьмилетняя Лея. Третья дочь Тепляковых, семилетняя Терра, получила аттестат о завершении девяти классов.