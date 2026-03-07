Tom Ford представил коллекцию одежды по мотивам «Американского психопата»
Сериал «Ночной агент» продлили на четвертый сезон
Квентин Тарантино поставит в лондонском Вест-Энде собственную пьесу
13-летняя Алиса Теплякова окончила РГГУ и получила диплом психолога
Джулия Фокс снимется с Пэрис Хилтон и Лукасом Гейджем в комедии «Столкновение сквозь снег»
Netflix прекратил сотрудничество с брендом Меган Маркл
Paramount+ выпустит новый мультсериал про кота Гарфилда
Российские ученые начали разработку негормональных методов лечения акне
Тимоте Шаламе заявил, что до балета и оперы никому нет дела. Актера раскритиковали
В Москве открылась камерная баня в стиле русской неоготики «Дюжина»
В парке Горького в Москве откроется «Вкусно — и точка» с роботами-официантами
Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпиаде
Россияне стали на 20% чаще пользоваться умной камерой в путешествиях
В России идет разработка восьми съедобных вакцин
Фигуристка Алиса Лю рассказала о преследовании фаната
Большинство россиян считают, что за успешным мужчиной всегда стоит женщина
Хоррор A24 «Полутон» выйдет в российский прокат
Горнолыжница Линдси Вонн возобновила тренировки. Она тяжело травмировалась на Олимпиаде месяц назад
«Я хотела умереть»: Никола Коклан из «Бриджертонов» — о фанатке, обсуждавшей ее тело в туалете
Бренд You Wanna присоединился к акции фонда «Семья вместе», чтобы поддержать мам особенных детей
«Аэрофлот» отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
Uniqlo выпустит коллекцию одежды совместно с Disney и «Формулой-1»
Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра
Х5 представит коллекцию униформы от дизайнера, одевающего Cardi B и Ренату Литвинову
Четыре мартовских дня приносят цветочным 7% годового оборота
В Музее Москвы покажут фильм Кирилла Косолапова «Дорога жизни»
Dior планирует к 2028 году возобновить работу двух магазинов в Москве
YouTube тестирует личные сообщения прямо в приложении

Pixar разрабатывает третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»

Афиша Daily
Фото: Pixar

Анимационная студия Pixar официально работает над новой полнометражной частью франшизы «Корпорация монстров».

Информация об этом появилась в большом материале The Wall Street Journal, посвященном внутренней кухне студии в преддверии выхода ее нового фильма «Хопперы».

Оригинальная «Корпорация монстров» Питера Доктера вышла в 2001 году и собрала более полумиллиарда долларов, а приквел 2013 года «Университет монстров» заработал еще больше — 743 млн.

Позже франшиза обросла анимационным сериалом «Монстры за работой», который продержался два сезона. Детали нового фильма пока держатся в секрете. Режиссер, сюжет и временные рамки пока неизвестны.

Тем временем новый фильм студии «Хопперы» стартовал с 3,2 млн долларов на предпоказах и, по прогнозам, соберет до 40 млн в дебютный уикенд.
 

Расскажите друзьям