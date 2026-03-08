«Суперсемейку-3» планируют выпустить в 2028 году

Оригинальная «Суперсемейка» рассказывает историю Мистера Исключительного и Эластики, вынужденных жить обычной жизнью после запрета супергероев. Картина собрала в мировом прокате более 630 млн долларов. Действие «Суперсемейки-2» происходило сразу после событий первой части, несмотря на то что премьера мультфильма состоялась спустя 14 лет после выхода оригинала.