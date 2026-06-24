У «Времени приключений» выйдет спин-офф про Бубльгум и Марселин

HBO Max выпустит 10-серийный спин-офф «Времени приключений» о принцессе Бубльгум и королеве вампиров Марселин. Об этом студия объявила на фестивале анимации в Анси.
Героини отправятся в путешествие по дальним уголкам вселенной Ооо. Им предстоит столкнуться как со знакомыми лицами, так и с новыми опасностями.
Шоураннером и исполнительным продюсером вновь выступит ветеран франшизы, обладатель «Эмми» Адам Муто. «Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, куда нас приведет безграничное воображение Адама в этом новом сериале. Это такая радость — отправиться в еще одно путешествие по „Времени приключений“», — сказала Эми Гравитт, исполнительный вице-президент HBO и HBO Max.
Проект создается в сотрудничестве с Cartoon Network Studios. Решение запустить сериал приняли после успеха других спин-оффов — «Фионна и Пирожок» и «Далекие земли». Новый проект утвердили два месяца назад, сейчас идет работа над сценарием.