У «Времени приключений» выйдет спин-офф про Бубльгум и Марселин

Шоураннером и исполнительным продюсером вновь выступит ветеран франшизы, обладатель «Эмми» Адам Муто. «Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, куда нас приведет безграничное воображение Адама в этом новом сериале. Это такая радость — отправиться в еще одно путешествие по „Времени приключений“», — сказала Эми Гравитт, исполнительный вице-президент HBO и HBO Max.