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Россиянка пробежала 643 километра и установила мировой рекорд

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Вера Чекалина (Кузмицкая)/VK

Россиянка Вера Чекалина побила мировой рекорд в сверхмарафоне на выбывание среди женщин. Об этом говорится в группе «Русский бэкъярд Биотропика» во «ВКонтакте».

49-летняя Чекалина пробежала 642,2 километра за 96 часов (это четверо суток!). Спортсменка установила рекорд в бэкъярде — виде сверхмарафона, основанного Гэри Кантреллом. По правилам участники должны пробегать дистанцию в 6706 метров менее чем за час. Каждый новый круг начинается ровно через час после предыдущего, а оставшееся время бегуны могут потратить на отдых, прием пищи или поход в туалет.

Видео: «Русский бэкъярд Биотропика»/VK

Чекалина преодолела 96 кругов по 6706 километров. Предыдущий мировой рекорд среди женщин принадлежал британской бегунье Саре Перри. В октябре 2025 года она пробежала 95 кругов.

За свое достижение Чекалина получит 300 тыс. рублей и кедровую фито-бочку. Сейчас в забеге участвуют восемь мужчин. Если кто-то из них побьет мировой рекорд, организаторы вместе с призовыми дадут ему ключи от квартиры в Петербурге. На данный момент рекорд среди мужчин принадлежит австралийцу Филу Гору, который пробежал 119 кругов или 798 километров.

Вера Чекалина родилась в Хабаровске, а сейчас живет в Москве. Ей принадлежал предыдущий рекорд России по бэкъярду, который она установила в 2025 году, — 64 круга. В 2024-м спортсменка стала чемпионкой страны в беге на 24 часа с результатом 229,6 километра. Чекалина — победительница и призерша огромного количества ультратрейлов, таких как Valhalla Race 100 miles и Dagestan Wild Trail на 65 километров.

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