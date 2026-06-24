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Появился трейлер спин-офф «Рика и Морти» о президенте США

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Adult Swim

Adult Swim опубликовал трейлер «Президента Кертиса» — спин-офф «Рика и Морти».

Премьера состоится 26 июля на Adult Swim и 27 июля на HBO Max. В центре сюжета — персонаж Андре Кертис. Его снова озвучит Кит Дэвид. Сериал сосредоточится на приключениях президента и его команды, которые решают проблемы, слишком «мелкие» для Рика Санчеса: от межпространственной дипломатии до паранормальных расследований.

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Проект создают исполнительные продюсеры «Рика и Морти» Дэн Хармон и Джеймс Сичилиано. К ним присоединились Стефани Беатрис («Бруклин 9-9») и Джим Раш («Сообщество»).

Недавно создатель «Рика и Морти» Дэн Хармон подтвердил разработку полнометражного фильма по культовому мультсериалу. Режиссером станет Джейкоб Хэр.

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