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В четверг в Москве ожидается гроза

Афиша Daily
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Фото: Светлана Нафикова/Агентство «Москва»

В четверг, 25 июня, в Москве пройдет гроза, сообщила РИА «Новости» главный специалист метеобюро города Татьяна Позднякова.

«Через город будет проходить холодный атмосферный фронт. Будет облачная погода, днем в столице ожидается дождь от небольшого до умеренного», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что этот будет самым холодным в городе на неделе. «К воскресенью в столице восстановится влияние антициклона, осадков не ожидается. За счет солнечного прогрева дневная температура поднимется до +25 градусов», — сказала эксперт.

В среду температура воздуха остается в районе от  +20 до +23 градусов. В небе блачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный — от трех до восьми метров в секунду.

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