26 и 27 июня из-за проведения выпускного бала в Москве закроют несколько улиц

Движение в центре и на северо-востоке Москвы будет закрыто 26 и 27 июня в связи с проведением городского праздника выпускников и Всероссийского выпускного бала. Об этом сообщил Дептранс. Парковка на всех участках, где ограничат движение, будет запрещена с 0.01 26 июня до окончания мероприятий.



С 8.00 26 июня до 7.00 27 июня перекроют улицу Ильинку от Старой площади до Красной площади, а также участок от Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. 26 июня, с 15:00 до 19:30, движение ограничат по крайней правой полосе на участке от дома 1 на Манежной площади до дома 11, строение 1, на Моховой улице.