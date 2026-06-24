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26 и 27 июня из-за проведения выпускного бала в Москве закроют несколько улиц

Афиша Daily
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Фото: mos.ru

Движение в центре и на северо-востоке Москвы будет закрыто 26 и 27 июня в связи с проведением городского праздника выпускников и Всероссийского выпускного бала. Об этом сообщил Дептранс. Парковка на всех участках, где ограничат движение, будет запрещена с 0.01 26 июня до окончания мероприятий.

С 8.00 26 июня до 7.00 27 июня перекроют улицу Ильинку от Старой площади до Красной площади, а также участок от Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. 26 июня, с 15:00 до 19:30, движение ограничат по крайней правой полосе на участке от дома 1 на Манежной площади до дома 11, строение 1, на Моховой улице.

В районе ВДНХ с 12.00 26 июня до 7.00 27 июня движение перекроют на участках Продольного проезда от Останкинского проезда до улицы Сергея Эйзенштейна, 2-го Поперечного проезда от проспекта Мира до Продольного проезда, 1-го Поперечного проезда от проспекта Мира до Продольного проезда и проезда с улицы Бориса Галушкина в Продольный проезд.

Кроме того, с 15.00 26 июня до 7.00 27 июня путь для авто закроют на участках Останкинского проезда и 1-й Останкинской улицы при движении в сторону 5-го Останкинского переулка и проспекта Мира, также при левом повороте с улицы Академика Королева на Останкинский проезд и с дублера проспекта Мира на Останкинский проезд. С 15:00 26 июня до 7.00 27 июня временно ограничат движение по крайней правой полосе на дублере проспекта Мира от улицы Сергея Эйзенштейна до Продольного проезда.

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