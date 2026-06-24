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На Тверском бульваре в Москве образовалась очередь из-за пирожных

Афиша Daily
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Фото: соцсети

Длинная очередь появилась на Тверском бульваре в Москве из-за открытия поп-апа проекта «Pauline Cake». Об этом сообщило агентство «Москва».

Автор проекта — Полина Филимонова, у которой 2,7 млн подписчиков в инстаграме*. Она открыла свою кондитерскую студию в Дубае в 2024 году. 

С 23 июня по 12 июля поп-ап студии открыт в Москве. В нем доступны кукисы, трайфлы и напитки.

Источник: соцсети

Очередь появилась еще в первый день открытия. 24 июня, чтобы забрать сладости, люди стояли на улице по три-четыре часа. В соцсетях они делились видео толпы.

Из-за ажиотажа выдачу товаров ограничили. «Мы рассчитывали на поток сильно меньше. Поэтому, чтобы десерты не заканчивались за час, мы, к сожалению, отдаем по 1 кукис и 1 трайфлу на человека», — сообщили в соцсетях проекта 24 июня.

Источник: агентство «Москва»

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