Появился трейлер спин-оффа «Рика и Морти» о президенте США

Adult Swim опубликовал трейлер «Президента Кертиса» — спин-оффа «Рика и Морти».
Премьера состоится 26 июля на Adult Swim и 27 июля на HBO Max. В центре сюжета — персонаж Андре Кертис. Его снова озвучит Кит Дэвид. Сериал сосредоточится на приключениях президента и его команды, которые решают проблемы, слишком мелкие для Рика Санчеса, — от межпространственной дипломатии до паранормальных расследований.
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Проект создают исполнительные продюсеры «Рика и Морти» Дэн Хармон и Джеймс Сичилиано. К ним присоединились Стефани Беатрис («Бруклин 9-9») и Джим Раш («Сообщество»).
Недавно создатель «Рика и Морти» Дэн Хармон подтвердил разработку полнометражного фильма по культовому мультсериалу. Режиссером станет Джейкоб Хэр.