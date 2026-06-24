Американская астронавтка Кристина Кох облетела вокруг Луны с фигуркой коровы. Так она воплотила в жизнь шутку папы. Об этом Кох рассказала в инстгаграм*-посте, приуроченном ко Дню отца.
Перед вылетом миссии «Артемида-2» астронавтке пришла по почте фигурка коровы. Сперва Кристина растерялась, но позже отец ей все объяснил: эту корову зовут Дейзи, он сделал ее сам, и это единственный шанс заставить корову перепрыгнуть через Луну.
Кох даже прошла летную подготовку с Дейзи, но фигурка оказалась слишком большой, чтобы астронавтка смогла взять ее с собой, не превысив лимит веса для личных вещей. В итоге астронавтка полетела в космос с более миниатюрной коровой и фотографией настоящей Дейзи.
«В прошлом месяце в Северной Каролине полный маршрут коровы, перепрыгнувшей через Луну, завершился: Дейзи и ее мини-версия вернулись домой к папе. Спасибо всем папам. Ваши шутки и любовь помогают нам улыбаться вместе», — написала Кох.
Шутка ее отца отсылает к известному английскому детскому стишку «Hey Diddle Diddle». Его можно перевести так: «Эй, дидл-дидл,/Кот и скрипка,/Корова перепрыгнула через Луну;/Маленькая собачка смеялась,/Увидев такую забаву,/А тарелка убежала вместе с ложкой».
Миссия «Артемида-2» стартовала с мыса Канаверал во Флориде 1 апреля. В ходе миссии корабль «Орион» совершил один виток вокруг Луны, но без посадки на поверхность. Путешествие продлилось 9 дней, 1 час и 32 минуты — астронавты вернулись на Землю 11 апреля. Члены экипажа стали первыми людьми с 1972 года, которые покинули земную орбиту и успешно вернулись на Землю.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.