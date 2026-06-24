Продажи кваса сократились на 19% после введения акциза

Гендиректор союза Алла Андреева пояснила, что причиной стало введение акциза на квас. «Категория кваса — одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза. Квас стал подакцизной продукцией с прошлого года и буквально за год-полтора он показал значительное снижение. Хотя ничего не изменилось, кроме того что был введен акциз на эту продукцию», — цитирует ее слова «Интерфакс».