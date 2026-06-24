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Опрос: 67% россиян работают из отпуска

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Ezequiel Garrido/Unsplash

67% россиян признались, что подключаются к рабочим вопросам из отпуска. Об этом пишет «Газета.ru » со ссылкой на результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

23% респондентов отметили, что довольно часто решают рабочие вопросы во время отдыха. 44% делают это иногда, и лишь 33% заявили, что в отпуске не работают.

При этом 51% относятся к работе во время отпуска негативно и считают, что отпуск должен быть временем отдыха. 42% занимают нейтральную позицию и готовы выполнить несколько задач при необходимости, тогда как 8% чувствуют себя комфортно и позитивно относятся к работе даже в отпуске.

Чаще всего нейтрально (45% против 38% женщин) и позитивно (9% против 5% женщин) к работе во время отпуска относятся мужчины, женщины же считают, что во время отпуска стоит отдыхать и не думать о работе (55% против 45% мужчин). При этом 42% рассказали, что берут или брали подработку в отпуск, тогда как 58% такого опыта не имеют. При этом подработку чаще берут мужчины (45% против 39% женщин).

Из тех, кто готов дополнительно поработать во внерабочее время, 32% готовы работать менее 10 часов в неделю, 34% готовы посвятить подработке от 10 до 20 часов, и 34% готовы выделять более 20 часов в неделю. Большинство — 68% — делают это из-за денег. 36% респондентов отметили, что им не хватает основного дохода. 26% участников исследования не хотят терять в доходе во время отпуска, а 19% имеют конкретную финансовую цель.

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