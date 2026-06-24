Опрос: 67% россиян работают из отпуска

Чаще всего нейтрально (45% против 38% женщин) и позитивно (9% против 5% женщин) к работе во время отпуска относятся мужчины, женщины же считают, что во время отпуска стоит отдыхать и не думать о работе (55% против 45% мужчин). При этом 42% рассказали, что берут или брали подработку в отпуск, тогда как 58% такого опыта не имеют. При этом подработку чаще берут мужчины (45% против 39% женщин).