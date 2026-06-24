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ВВС готовит рождественский спецвыпуск сериала «Другая сестра Беннет»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: BBC One

В этом году сериал «Другая сестра Беннет» вернется на BritBox и BBC  с трехсерийным рождественским спецвыпуском, пишет Variety.  

Автором сценария выступит Сара Квинтрелл, написавшая девять из десяти серий нашумевшего спин-оффа «Гордость и предубеждение». Режиссер сериала Асим Аббаси также возвращается к работе над проектом.

Съемки специального выпуска запланированы на лето в Уэльсе. Шоу основано на одноименном романе Дженис Хэдлоу. Оно рассказывает об обделенной вниманием средней сестре в семье Беннет Мэри, которая пытается справиться с социальным давлением Англии эпохи Регентства. 

Премьера сериала состоялась 15 марта, тогда вышли все 10 эпизодов. «Другая сестра Беннет» попал в подборку лучших зарубежных сериалов первой половины 2026 года по версии редакторов «Афиши Daily».

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