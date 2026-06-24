Николь Кидман и Сандра Буллок снова в роли ведьм в новом трейлере «Практической магии-2»

Warner Bros. представила новый трейлер «Практической магии-2», главные роли в которой сыграли Николь Кидман и Сандра Буллок. Премьера состоится 11 сентября.
Актрисы вновь исполнят роли Салли и Джиллиан Оуэнс. Компанию им составят обладательница премии «Оскар» Дайанна Уист и номинантка на премию «Оскар» Стокард Ченнинг, которые вернутся к ролям тети Джет и тети Фрэнни. Джоуи Кинг исполнит роль дочери Салли, героини Буллок. В актерский состав также вошли Ли Пейс («Хоббит», «Основание»), Мейзи Уильямс («Игра престолов»), Шоло Маридуэнья («Синий жук») и Солли МакЛеод («Мертвецам не больно»).
Режиссером проекта выступила Сусанна Бир, снявшая прежде «Птичий короб» и «Ночного администратора». Над сценарием работали Акива Голдсман («Игры разума») и Джорджия Притчетт («Наследники»). Продюсерами ленты стали продюсер первой части Дениз Ди Нови, Сандра Буллок и Николь Кидман.
Фильм «Практическая магия» вышел в 1998 году. Он рассказал о двух сестрах, Салли и Джиллиан Оуэнс, которые выросли в семье ведьм. В их роду все мужчины, в которых влюбляются женщины из семьи, умирают. После трагической смерти мужа Салли обе сестры пытаются найти любовь и счастье, но их снова ждет череда неудач. После непреднамеренного убийства одного из любовников Джиллиан девушки используют магию и пытаются снять семейное проклятие.