Би-би-си готовит рождественский спецвыпуск сериала «Другая сестра Беннет»

В этом году сериал «Другая сестра Беннет» вернется на BritBox и Би-би-си с трехсерийным рождественским спецвыпуском, пишет Variety.
Автором сценария выступит Сара Квинтрелл, написавшая девять из десяти серий нашумевшего спин-оффа «Гордости и предубеждения». Режиссер сериала Асим Аббаси также возвращается к работе над проектом.
Съемки специального выпуска запланированы на лето в Уэльсе. Шоу основано на одноименном романе Дженис Хэдлоу. Оно рассказывает об обделенной вниманием средней сестре в семье Беннет Мэри, которая пытается справиться с социальным давлением Англии эпохи Регентства.
Премьера сериала состоялась 15 марта, тогда вышли все 10 эпизодов. Сериал «Другая сестра Беннет» попал в подборку лучших зарубежных сериалов первой половины 2026 года по версии редакторов «Афиши Daily».