Британец просидел в ванне с печеными бобами четыре дня и установил рекорд

Житель британского Нориджа Колин Джонс побил рекорд по пребыванию в ванне с печеными бобами. Об этом сообщила в фейсбуке* благотворительная организация The Feed, для которой он собирал деньги.
Джонс провел в ванне четыре дня и 10 часов. Акция проходила возле паба The Cottage в городке Торп-Сент-Эндрю, графство Норфолк. Ванну наполнили более чем 14 банками печеных бобов.
«Я маринуюсь. Вообще-то я хотел бы мариноваться в тишине и покое, но люди все время меня отвлекают», — шутил Джонс во время испытания. Ночевку в ванне он сравнил со сном в холодильнике. Единственными удобствами для него стали обогреватель и 30 минут в день на походы в туалет.
Перед началом испытания Джонс прошел медосмотр: врачи проверили его пульс, давление и вес. В последние два дня испытания, по словам мужчины, ему становилось тяжело, но он был «полностью сосредоточен» и намерен довести попытку до конца.
Предыдущий рекорд держался 40 лет: в 1986 году его установил эксцентричный активист из Уэльса Барри Кирк, известный как Captain Beany, просидевший в ванне с печеными бобами 100 часов.
С помощью акции Джонс собрал 2428 фунтов (240 тыс. рублей) для The Feed Social Supermarket, где он работает волонтером. Это социальный супермаркет в Норидже, который помогает людям, пострадавшим от роста стоимости жизни. Там можно купить продукты по сниженным ценам, а также получить бесплатные фрукты, овощи и средства гигиены.
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