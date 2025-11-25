Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»

Entertainment Weekly показал первый тизер перезапуска «Клиники». Премьера состоится 25 февраля 2026 года. Первые два эпизода выйдут сначала на канале ABC, а потом на Hulu.
Видео: Entertainment Weekly
Сериал продолжит историю друзей Джея Ди Дориана и Кристофера Терка. Спустя годы они снова выйдут на дежурство. За это время медицина изменилась, интерны тоже, но их дружба выдержала испытание временем.
В проект вновь вернутся Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джон К.МакГинли и Джуди Рейес. Шоураннерами стали Тим Хоберт и Асим Батра.
Недавно в сети появилось первое видео со съемочной площадки сериала «Клиника», подтверждающее, что проект возвращается к жизни. Официально о возвращении «Клиники» стало известно еще в декабре 2024 года.