Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание

Большинство россиян (78%) мечтают о встрече с поэтами Серебряного века. Это показало исследование книжного сервиса «Литрес» и федеральной сети магазинов «Читай-город», приуроченное к 145-летию со дня рождения Александра Блока. Результатами делится «Газета.ru».
Больше всего женщины хотели бы встретиться с Сергеем Есениным и Владимиром Маяковским: оба набрали по 41% голосов. Вторую строчку занял Александр Блок (31%), а третью — Николай Гумилев (16%). У мужчин на первом месте оказалась Марина Цветаева (48% голосов), за ней идут Анна Ахматова (38%) и Зинаида Гиппиус (12%).
Исследование также показало, что респондентам больше всего нравятся такие качества, как бунтарство, тонкое чувствование мира и искренность. Среди внешних черт они выделяют больше всего печальные, пронзительные глаза (32%), темные либо золотые кудри (31%) и уверенный взгляд (30%).
«Выбранные респондентками фавориты — Маяковский и Есенин — главные бунтари и романтики того времени. Ими сложно не очароваться. Наверняка многим женщинам хочется, чтобы им писали такие пронзительные строки, как „дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг“ и „вы помните, вы все, конечно, помните…“» — прокомментировали аналитики.
Ранее Twinby и книжный сервис «Строки» совместно с аналитиками холдинга «МТС Медиа» выяснили, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях. Для женщин самыми настораживающими персонажами стали Родион Раскольников (22%), Евгений Онегин (19%) и Илья Обломов (19%). Мужчинам самыми опасными для отношений показались Анна Каренина (18%), Маргарита (11%) и Соня Мармеладова (11%).
У молодых россиян 18–24 лет в антирейтинге лидируют Обломов и Онегин (по 25%), а также Тихон Кабанов (22%) и Печорин (21%). Среди их негативных качеств — инфантильность, пассивность и эмоциональная закрытость.