Основательница Wildberries Татьяна Ким назвала любимые книги, пишет РБК.
Среди них: «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и Шэрона Л.Лектеба, «Маркетинговые войны» Джека Траута и Эла Райса, «От хорошего к великому» Джима Коллинза.
«С этой книгой я, можно сказать, поменяла свое мышление о деньгах и, возможно, впервые задумалась о том, что нужно создавать свой бизнес, а не работать на кого‑то», — сказала Ким о книге «Богатый папа, бедный папа».
С 2024 года Ким возглавляет список богатейших женщин России. В августе 2025-го Forbes оценил ее состояние в 7,1 млрд долларов.
Недавно стало известно, что автор известной книги о финансовой грамотности Роберт Кийосаки накопил долг в 1,2 млрд долларов. «Если ты должен банку 20 миллионов — это твоя проблема, а если ты должен банку миллиард и не можешь его выплатить — это уже проблема банка», — сказал сам предприниматель.