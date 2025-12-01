Каждый сотый взрослый россиянин живет с ВИЧ
«Лай-фай»: в Екатеринбурге бездомные собаки начали раздавать бесплатный интернет
В Петербурге в ноябре каждый день либо лил дождь, либо шел снег
В России снизилось зарплатное неравенство (но по сравнению с Европой оно все равно велико)
«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ
Netflix показал тизер документалки про Пи Дидди
В Москве начал работу ГУМ-каток на Красной площади
В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
Вышел русскоязычный трейлер драмы «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Дочь Пола Уокера почтила его память спустя 12 лет после гибели
Документальный фильм «Брат навсегда» появится на цифровых площадках 12 декабря
«Афиша» и «Зарядье» расширяют партнерство
За год мандарины подешевели на 15%
Звезда «Гарри Поттера» Доминик МакЛоклин рассказал, как отреагировал на письмо Дэниела Рэдклиффа
Тарантино хочет снять анимационный приквел «Убить Билла»
«Бегущий человек» с Гленом Пауэллом выйдет в «цифре» 16 декабря
В московском Tau пройдет костюмированная техно-вечеринка «Тайный город»
В Москве за год цены на коньки выросли на 12%
В Москве для посетителей открылась основная часть парка «Сокольники»
В России появится единый маршрут, который объединит озеро Убсу-Нур, Туву и Алтай
Автор «Злой» Грегори Магуайр в 2026 году выпустит книгу о детстве Глинды
Итан Хоук зачитал отрывок из «Берега утопии», чтобы отдать дань уважения Тому Стоппарду
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel
Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»
Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман
Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году
Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной

В ММОМА открылась выставка о российских предпринимателях «Создано людьми»

Арсений Несходимов, Никита Румянцев. Из проекта «Создано людьми», 2025. Фотопечать

Московский музей современного искусства (ММОМА) и Ozon представили выставку «Создано людьми», посвященную историям российских предпринимателей. Экспозиция продлится до 14 декабря.

Для участия в проекте были приглашены фотографы Михаил Лебедев, Арсений Несходимов, Наталья Покровская и Дамир Файзулин. Они отправились в разные регионы России, чтобы запечатлеть героев-предпринимателей вместе с близкими на фоне знакомых пейзажей и повседневной обстановки. Эти портреты и легли в основу экспозиции.

Все фотографии сопровождают рассказы героев о том, как они решили открыть свой бизнес и сегодня с помощью цифровых платформ развивают его.  Рядом — произведения современных художников из коллекции ММОМА. Всех их объединяет то, что каждый выбрал свой уникальный путь в жизни, бизнесе и искусстве.

1/6
Арсений Несходимов, Спартак Игнатов. Из проекта «Создано людьми», 2025. Фотопечать
2/6
Дамир Файзулин, Дарья Егорова. Из проекта «Создано людьми», 2025. Фотопечать
3/6
Дамир Файзулин, Зарах Гадмилов. Из проекта «Создано людьми», 2025. Фотопечать
4/6
Дамир Файзулин, Ирина Крайнева. Из проекта «Создано людьми», 2025. Фотопечать
5/6
Дамир Файзулин, Ирина Крайнева. Из проекта «Создано людьми», 2025. Фотопечать
6/6
Наталья Покровская, Петр Самохин. Из проекта «Создано людьми», 2025. Фотопечать

«Мы задумывали серию фоторабот предпринимателей, чтобы показать их ежедневный труд, упорство и мечты, которые стоят за их делом. Каждый день десятки миллионов покупателей что-то выбирают на маркетплейсах, часто не задумываясь о том, чьи усилия сделали возможными их простое действие — покупку. Истории предпринимателей действительно вдохновляют, и мы как большая платформа считаем важным поделиться ими», —  рассказала представитель Ozon Мария Заикина.

«Создано людьми» — это не просто название выставки, но также проект Ozon о развитии российского предпринимательства. Его задача, с одной стороны, вдохновить тех, кто давно хотел открыть свое дело, с другой — поддержать уже действующих предпринимателей. В рамках проекта участники из разных городов и сел делятся историями о том, как родились их первые бизнес-идеи и что ими движет в работе.

