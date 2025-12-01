В ММОМА открылась выставка о российских предпринимателях «Создано людьми»

Московский музей современного искусства (ММОМА) и Ozon представили выставку «Создано людьми», посвященную историям российских предпринимателей. Экспозиция продлится до 14 декабря.
Для участия в проекте были приглашены фотографы Михаил Лебедев, Арсений Несходимов, Наталья Покровская и Дамир Файзулин. Они отправились в разные регионы России, чтобы запечатлеть героев-предпринимателей вместе с близкими на фоне знакомых пейзажей и повседневной обстановки. Эти портреты и легли в основу экспозиции.
Все фотографии сопровождают рассказы героев о том, как они решили открыть свой бизнес и сегодня с помощью цифровых платформ развивают его. Рядом — произведения современных художников из коллекции ММОМА. Всех их объединяет то, что каждый выбрал свой уникальный путь в жизни, бизнесе и искусстве.
«Мы задумывали серию фоторабот предпринимателей, чтобы показать их ежедневный труд, упорство и мечты, которые стоят за их делом. Каждый день десятки миллионов покупателей что-то выбирают на маркетплейсах, часто не задумываясь о том, чьи усилия сделали возможными их простое действие — покупку. Истории предпринимателей действительно вдохновляют, и мы как большая платформа считаем важным поделиться ими», — рассказала представитель Ozon Мария Заикина.
«Создано людьми» — это не просто название выставки, но также проект Ozon о развитии российского предпринимательства. Его задача, с одной стороны, вдохновить тех, кто давно хотел открыть свое дело, с другой — поддержать уже действующих предпринимателей. В рамках проекта участники из разных городов и сел делятся историями о том, как родились их первые бизнес-идеи и что ими движет в работе.