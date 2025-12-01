В ММОМА открылась выставка о российских предпринимателях «Создано людьми»

«Создано людьми» — это не просто название выставки, но также проект Ozon о развитии российского предпринимательства. Его задача, с одной стороны, вдохновить тех, кто давно хотел открыть свое дело, с другой — поддержать уже действующих предпринимателей. В рамках проекта участники из разных городов и сел делятся историями о том, как родились их первые бизнес-идеи и что ими движет в работе.