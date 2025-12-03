В США пьяный енот устроил погром в магазине и уснул рядом с туалетом
Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах

Фото: @alexlesley11

Коптевский суд Москвы ограничил в родительских правах блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова). Иск еще в марте подала мать его ребенка Анастасия Степашина, пишет РИА «Новости».

Ранее женщина просила суд признать Лесли отцом малыша, а также взыскать с мужчины алименты. Сам блогер сейчас находится за границей.

В июне Следственный комитет возбудил уголовное дело против секс-коуча о склонении к изнасилованию. По версии властей, он организовывал тренинги, участники которых в центре Москвы хватали женщин за ягодицы и предлагали секс, в то время как другие незнакомцы снимали это на видео. Такие случаи произошли в дневное время на Тверской, Чистопрудном бульваре, Покровке и Китай-городе. Пострадавшие обратились в полицию.

Полицейские задержали двоих учеников Лесли. Их признали виновными в мелком хулиганстве и назначили 15 суток административного ареста. Еще одного последователя Кириллова отправили под арест на два месяца.

20 августа МВД России объявило в розыск Алекса Лесли. В конце августа Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о склонении к изнасилованию.

В начале октября в России запретили распространение курсов Алекса Лесли. Спустя несколько недель Тверской районный суд Москвы приговорил к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима последователя секс-коуча Алекса Лесли Алексея Башина.

