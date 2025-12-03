Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах

В июне Следственный комитет возбудил уголовное дело против секс-коуча о склонении к изнасилованию. По версии властей, он организовывал тренинги, участники которых в центре Москвы хватали женщин за ягодицы и предлагали секс, в то время как другие незнакомцы снимали это на видео. Такие случаи произошли в дневное время на Тверской, Чистопрудном бульваре, Покровке и Китай-городе. Пострадавшие обратились в полицию.