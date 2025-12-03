Спрос на IT-специалистов, врачей и педагогов сохранится в России до 2030 года

Самые востребованные профессии в стране на ближайшие семь лет останутся неизменными. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Всероссийском кадровом форуме.
«Если характеризовать коротко, кто нам нужен в ближайшие семь лет, то ответ по сравнению с прошлым годом нисколько не изменился. Это квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации. В первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые», — сказал он.
Министр также отметил стабильно высокий спрос на кадры со средним профессиональным образованием, что подтверждается и заявлениями других представителей власти.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что среди наиболее перспективных профессий будут швеи и сварщики. Данные рынка труда подтверждают высокий заработный потенциал по этим специальностям.