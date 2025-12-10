Режиссер хоррора «Кадет» не хочет вырезать сцены из фильма ради показа на российских стримингах

Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix
В семи городах России пройдет выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии»
Билли Айлиш показала трейлер документального фильма «Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live In 3D)»
Hermes выпустил в продажу пластыри для камеры ноутбука. Они стоят 15 тысяч рублей
Новая сцена, инсталляции и четыре дня музыки: Outline 2026 раскрыл первые подробности
В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша
В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет

Режиссер хоррора «Кадет» не хочет вырезать сцены из фильма ради показа на российских стримингах

Фото: Dominique Charriau / Getty Images

Казахстанский режиссер Адильхан Ержанов рассказал «Афише Daily», что не знает, вернется ли его фильм «Кадет» в российские онлайн-кинотеатры. Ранее его удалили со стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора.

Ержанов отметил, что «не держит связи со стримингами» — этим вопросом занимаются продюсеры картины. Кинематографист добавил, что не знает, как мог бы выполнить требования российского регулятора, ведь он против удаления сцен из фильма.

«Я всегда против вмешательства в произведение и не представляю, как можно вырезать сцены. Это как если удалить финал из романа „Анна Каренина“. Или вырезать концовку „Ромео и Джульетты“. Там ведь тоже суицид».
Адильхан Ержанов
Режиссер, автор хоррора «Кадет»

Хоррор «Кадет» появился на российских платформах 27 ноября. Спустя неделю его удалили сперва с «Кинопоиска», а затем и из каталога «Иви». Причиной стала жалоба Роскомнадзора на сцены совершения самоубийства.

В «Кинопоиске» отметили, что готовы разместить ленту на сервисе, если правообадатель предоставит отредактированную версию. «„Кинопоиск“ сам не вносит изменения в контент», — пояснили представители стриминга.

«Кадет» впервые представили на кинофестивале в Токио осенью 2024 года. Фильм рассказал о матери-одиночке и ее сыне, который попадает в престижную военную школу и сталкивается с буллингом. Лента могла представить Казахстан на «Оскаре», но ее исключили из числа претендентов, поскольку один из создателей входит в состав отборщиков.

Расскажите друзьям