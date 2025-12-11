Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»
МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом

Фото: pxhere.com

Международный олимпийский комитет снял все ограничения на участие молодых российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. Теперь им снова можно выступать под своим флагом, с гимном и без каких-либо дополнительных проверок, сообщил в своем телеграм-канале министр спорта России Михаил Дегтярев.

По его словам, международные спортивные федерации будут сами определять, какие именно соревнования считаются юношескими. Планируется, что эти правила будут действовать и на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре в 2026 году.

В 2022 году МОК призвал международные федерации отстранить россиян и белорусов от соревнований. Позже решение было пересмотрено, и спортсменам разрешили участвовать, но в нейтральном статусе.

С 6 по 26 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо пройдут Олимпийские игры. На них российские спортсмены выступят без национальной атрибутики.

