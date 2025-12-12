Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Гленн Клоуз спланировала свою смерть. Она строит дом, где хочет прожить последние годы
Дженнифер Гарнер снимется в комедии Netflix «Осталась одна попытка»
Барри Кеоган сыграл лидера нового поколения «Острых козырьков» в новом фильме
Vogue назвал самых хорошо одетых людей 2025 года
Вышел трейлер мультфильма «Скотный двор» по повести Джорджа Оруэлла
Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, потому что ей это «больше не идет»
Режиссер Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
В Москве согласовали проект высотного парка на месте монорельса
Тимоте Шаламе прокомментировал слух, что он ― рэпер-аноним EsDeeKid: «все раскроется в свое время»
Михаил Дегтярев показал, как будет выглядеть новый олимпийский мишка
ВЦИОМ: две трети россиян не согласны с судебным решением по делу Долиной
В Италии нашли греческую скульптуру возрастом 2500 лет
Том Круз передумал снимать фильм в открытом космосе
Джейсон Стэтем, перестрелки и погони в дублированном трейлере «Убежища»
В Ставропольском крае в 2027 году планируют собрать первый в России урожай бананов
В Томске пройдет пикет против блокировки Roblox
В Москве пошел снег
Шведский музыкант спас осьминога и научил его играть на пианино
Марио и Луиджи сражаются с Боузером-младшим в новом тизере сиквела «Супербратьев Марио. Фильм»
Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» продали на аукционе досрочно
В 2025 году в русском языке появилось 90 новых слов
Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из‑за закона о запрете соцсетей для подростков
Снуп Догг получил пост почетного тренера сборной США на Олимпийских играх-2026
Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине
Появились первые кадры третьего сезона «Эйфории»
Джастин Бибер вернулся на место съемок культового клипа «Baby»
Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»

Итан Хоук захотел стать боксером после просмотра «Рокки», но передумал после первого боя

Фото: Bryan Derballa / Getty Images

Американский актер Итан Хоук рассказал в проекте Variety «Actors on Actors», что в молодости пытался стать боксером, впечатлившись фильмом «Рокки» с Сильвестром Сталлоне.

Хоук поделился, что начал тренироваться после просмотра картины. Он брал уроки на протяжении примерно полугода, но затем завязал со спортом после того, как поучаствовал в одном поединке.

«У меня был один бой — и бокс мне больше не нравился. Меня избили. Я считал себя неплохим боксером в защите, но парень так сильно бил меня по рукам, что я сам себя колотил. Я сделся. Мне не понравилось проигрывать», — вспомнил артист.

Собеседницей Хоука по «Actors on Actors» стала актриса Сидни Суини. Артисты обсудили последние проекты друг друга — ленту «Голубая Луна» Ричарда Линклейтера, над которой Хоук работал последние 10 лет, и драму «Кристи» Дэвида Мишо об американской боксерше Кристи Мартин — в ней Суини исполнила главную роль.

Ранее Линклейтер признавался, что на съемках «Голубой луны» доводил Итана Хоука своими требованиями так, что тот был готов ударить его. Кинематографисты не поссорились только потому, что дружат более 30 лет.

Драму «Голубая луна» впервые показали на Берлинском кинофестивале. Она рассказала о поэте Лоренце Харте, который вечером 31 марта 1943 года борется со своей пошатнувшейся уверенностью в баре, где его многолетний соавтор празднует оглушительный успех мюзикла «Оклахома!». Трейлер фильма можно посмотреть здесь, а оценки критиков — тут.

«Кристи» представили в сентябре на кинофестивале в Торонто. Критики тогда высказали смешанную оценку картины, хотя работу Суини хвалили. Несмотря на это, фильм провалился в кинопрокате. Актриса Руби Роуз обвинила Суини и скандалы вокруг ее фигуры в неуспехе ленты.

Расскажите друзьям