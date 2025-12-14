Главной роли Джоша О’Коннора в третьей части детективной серии «Достать ножи» зрители обязаны Дэниелу Крейгу — именно он предложил актера режиссеру Райану Джонсону. Об этом сам Джонсон рассказал на Q& A-сессии после показа «Воскрешения покойника».
Режиссер рассказал, что до рекомендации Крейга он не был знаком с работами О’Коннора. Чтобы это исправить, он даже организовал специальный показ «Претендентов».
Крейг также ответственен за другую важную деталь фильма — прическу своего персонажа Бенуа Блана. Актер настоял на длинных волосах до плеч, поскольку считал, что так волосы выглядят лучше.
Фильм «Достать ножи: Воскрешение покойника» вышел 12 декабря. Картина вдохновлена рассказом «Убийство на улице Морг» Эдгара Аллана По. Действие фильма происходит в маленьком городке, куда приезжает детектив Бенуа Бланк. Там ему предстоит расследовать убийство, которое происходит в церкви.