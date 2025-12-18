Тейлор Свифт выступает с Сабриной Карпентер в тизере 3-го и 4-го эпизодов «Конца эры»

В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
В Москве начал курсировать новогодний поезд метро
Джиган может сыграть Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты» от ТНТ
Кевин Спейси впервые после «Карточного домика» вернется на ТВ в итальянском комедийном сериале
В Госдуме приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх
Обнять березу, сплести кокон и затеряться в сенях: в Музее Москвы открылась выставка-ретрит
«Индиана Джонс» и «Парк Юрского периода»: россияне назвали любимые фильмы Стивена Спилберга
Мартин Скорсезе рассказал, что ему приснился «Франкенштейн» Гильермо дель Торо
В парках Москвы открылись зоны с кострами
В России аудитория Telegram выросла до рекордных 105 млн
Появились новые кадры из «Марти Великолепного» с Тимоте Шаламе
В России разрешат покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом
Джойс планирует уничтожение Векны в новом отрывке из 2-й части 5-го сезона «Очень странных дел»
Россияне назвали самые привлекательные для трудоустройства компании в стране
Тим Бертон создал обложку для нового альбома A$AP Rocky
На ВДНХ открылась первая в России публичная энтомологическая лаборатория
В Китае вырос спрос на опасных экзотических змей после выхода «Зверополиса-2»
Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом
Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр
Москва возглавила рейтинг внутреннего туризма России в 2025 году
Руперт Гринт и Дейзи Ридли снимутся в картине «Эбенезер: Рождественская песнь» с Джонни Деппом
Джульетта Льюис превращается в стул в трейлере фильма «By Design»
В Японии более 500 человек пришли на похороны кошки — смотрительницы железнодорожной станции
Дети режиссера Роба Райнера впервые прокомментировали смерть родителей
«Мем вышел из‑под контроля»: Саша из «Универа» озвучит Эдди Мансона из «Очень странных дел»
Amazon MGM показал трейлер документального фильма о Мелании Трамп
Блогерша сварила 80 кг мыла к маркету, но его отменили. Рилс девушки залетел ― и у нее все раскупили
Маколей Калкин не согласился, что «Крепкий орешек» — рождественский фильм

Тейлор Свифт выступает с Сабриной Карпентер в тизере 3-го и 4-го эпизодов «Конца эры»

Фото: Taylor Swift Productions

В соцсетях Disney+ появился тизер третьего и четвертого эпизодов документального сериала «Конец эры» (The End of an Era) о закулисье тура Тейлор Свифт «The Eras Tour». Две новые серии выйдут на платформе 19 декабря.

Документальный проект предоставляет «интимный взгляд на жизнь Тейлор, пока ее тур гремел в заголовках и восхищал фанатов по всему миру». В сериал вошли бэкстейдж-материалы и интервью с участниками тура, членами семьи и друзьями Свифт.

Первые два эпизода показали подготовку к выступлениям с Эдом Шираном и Флоренс Уэлч, отмену концерта в Вене из-за угрозы теракта, а также интервью с танцорами. Стало известно, что хореографа Мэнди Мур, поставившую все танцы в туре, Свифт порекомендовала ее подруга — актриса Эмма Стоун, с которой Мур работала над «Ла-Ла-Лендом».

Судя по новому тизеру, в третьем и четвертом эпизодах покажут, как Свифт быстро перемещается под сценой на специальных платформах и мгновенно переодевается во время шоу. Также зрители увидят ее совместное выступление с Тревисом Келси на лондонском концерте и дуэт с Сабриной Карпентер.

Видео: @disneyplus

О релизе сериала и записи финального концерта Свифт рассказала 13 октября. Тогда она написала: «Это был конец эры, и мы это знали. Мы хотели запомнить каждый момент, ведущий к кульминации самой важной и напряженной главы нашей жизни, поэтому мы позволили съемочным группам запечатлеть этот тур и все истории, сплетенные в нем, пока он подходил к концу. И снять финальное шоу целиком».

Расскажите друзьям