Тейлор Свифт выступает с Сабриной Карпентер в тизере 3-го и 4-го эпизодов «Конца эры»

В соцсетях Disney+ появился тизер третьего и четвертого эпизодов документального сериала «Конец эры» (The End of an Era) о закулисье тура Тейлор Свифт «The Eras Tour». Две новые серии выйдут на платформе 19 декабря.
Документальный проект предоставляет «интимный взгляд на жизнь Тейлор, пока ее тур гремел в заголовках и восхищал фанатов по всему миру». В сериал вошли бэкстейдж-материалы и интервью с участниками тура, членами семьи и друзьями Свифт.
Первые два эпизода показали подготовку к выступлениям с Эдом Шираном и Флоренс Уэлч, отмену концерта в Вене из-за угрозы теракта, а также интервью с танцорами. Стало известно, что хореографа Мэнди Мур, поставившую все танцы в туре, Свифт порекомендовала ее подруга — актриса Эмма Стоун, с которой Мур работала над «Ла-Ла-Лендом».
Судя по новому тизеру, в третьем и четвертом эпизодах покажут, как Свифт быстро перемещается под сценой на специальных платформах и мгновенно переодевается во время шоу. Также зрители увидят ее совместное выступление с Тревисом Келси на лондонском концерте и дуэт с Сабриной Карпентер.
О релизе сериала и записи финального концерта Свифт рассказала 13 октября. Тогда она написала: «Это был конец эры, и мы это знали. Мы хотели запомнить каждый момент, ведущий к кульминации самой важной и напряженной главы нашей жизни, поэтому мы позволили съемочным группам запечатлеть этот тур и все истории, сплетенные в нем, пока он подходил к концу. И снять финальное шоу целиком».